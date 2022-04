Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 39

Mosca apre un corridoio umanitario per evacuare gli stranieri da Mariupol

Le forze armate russe apriranno un corridoio umanitario che porta da Mariupol a Berdyansk per l'evacuazione dei cittadini stranieri. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass. Una decisione, viene spiegato, presa "in accordo" con la richiesta del presidente turco Erdogan a Vladimir Putin. "Forniremo piena assistenza nell'evacuazione dei cittadini di Stati stranieri tenuti in ostaggio dai restanti militanti dei battaglioni nazionalisti in alcune aree di Mariupol", ha spiegato il colonnello Mikhail Mizintsev.

I cittadini stranieri possono essere evacuati da Berdyansk lungo qualsiasi rotta umanitaria: con il trasporto terrestre verso la Repubblica di Crimea o nei territori controllati dal regime di Kiev, nonché con il trasporto marittimo in direzioni selezionate. Ha precisato ancora il ministero della Difesa di Mosca. Allo stesso tempo, "la Federazione Russa è pronta per garantire l'ingresso delle navi coinvolte nell'evacuazione nel porto di Berdyansk e l'uscita da esso in conformità con le norme del diritto marittimo internazionale".