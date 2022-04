Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 40

Immagini satellitari: la fossa comune di Bucha era una trincea

C'era una trincea, il 31 marzo, dove è stata scoperta una fossa comune a Bucha, la cittadina alle porte di Kiev teatro di orrendi massacri. È quanto sostiene la società statunitense Maxar Technologies in base alle immagini satellitari. Le immagini - riferisce - mostrano una trincea lunga quasi 15 metri scavata nel terreno di una chiesa. Le foto seguono quelle che erano state scattate il 10 marzo dove si vedevano le tracce di uno scavo sul terreno della stessa chiesa. Reuters, che dà la notizia, non è stata in grado di verificarle in maniera indipendente.