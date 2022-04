Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 41

Pentagono, i crimini di guerra russi saranno provati

Gli Stati uniti e i loro alleati faranno tutto il possibile per raccogliere "prove chiare" dei crimini di guerra compiuti dalle forze russe in Ucraina, in particolare a Bucha e nelle zone intorno a Kiev, in cui negli ultimi giorni sono state riportate notizie di atrocità sui civili. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento alla Difesa, John Kirby, durante un punto stampa al Pentagono. "Direi che è abbastanza ovvio, non soltanto a noi ma al mondo intero, che le forze russe sono responsabili di queste atrocità a Bucha. Ora, chi esattamente, quali unità, se sono unità di mercenari o di combattenti ceceni, non penso siamo in grado di dirlo adesso, ma certamente non stiamo mettendo in discussione che queste atrocità sono avvenute e che sono avvenute per mano dei russi". "Sul fronte delle prove, voglio sottolineare che questo è uno sforzo dell'amministrazione, non solo del Dipartimento della Difesa, che noi, insieme con molti altri paesi nel mondo, faremo tutto quel che possiamo per assicurarci che prove chiare di questi crimini di guerra siano raccolte e che siano conservate in modo che gli inquirenti possano esaminarle".