Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 44

Biden plaude al voto dell'Assemblea Onu: con Putin la Russia è "paria internazionale"

"Plaudo al voto schiacciante di oggi dell'Assemblea generale delle Nazioni unite per sospendere la Russia dal Consiglio Onu per i diritti umani. Questo è un passo significativo della comunità internazionale che dimostra ulteriormente come la guerra di Putin abbia reso la Russia un paria internazionale". Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota diffusa dalla Casa Bianca. "Gli Stati Uniti - ha proseguito - hanno lavorato a stretto contatto con i nostri alleati e partner in tutto il mondo per condurre questo voto, perché la Russia sta commettendo gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. Le forze russe stanno commettendo crimini di guerra. La Russia non ha posto nel Consiglio per i diritti umani. Dopo lo storico voto di oggi, la Russia non sarà in grado di partecipare ai lavori del Consiglio né di diffondervi la sua disinformazione, poiché la Commissione d'inchiesta del Consiglio indaga sulle violazioni e abusi dei diritti umani da parte della Russia in Ucraina".