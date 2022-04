Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 45

Pentagono: tra il 15 e il 20 per cento della forza mobilitata da Mosca in Ucraina è andata perduta

"Alcune unità militari russe schierate in Ucraina hanno subito perdite così pesanti da essere praticamente annientate e comunque, più in generale, tra il 15 e il 20 per cento della forza mobilitata da Mosca per l'invasione è andata perduta". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby specificando che molti battaglioni sono stati riportati in Russia e Bielorussia per riprendersi e rifornirsi prima di essere spostati verso il Donbass. "Non è chiaro - ha detto Kirby - se le unità militari più compromesse verranno mai riformate o riunite ad altre". La Nato ritiene che in Ucraina siano rimasti uccisi tra i 7.000 e i 15.000 soldati russi, dati che il Pentagono non conferma.