Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 47

Sindaco Bucha: tutti hanno capito che non si può credere alla propaganda russa

"Io avevo già proposto al signor Lavrov e al signor Putin di recarsi presso la città di Bucha. Sono certo che arriveranno, ma non in una visita ufficiale ma come criminali di guerra per rispondere dei crimini commessi e per far sì che paghino per i crimini commessi. Ma per coloro che hanno ancora dei dubbi vorrei precisare che le forze dell'ordine ucraine, le varie autorità

internazionali, sotto il controllo meticoloso dei media internazionali stanno riesumando ogni corpo, ogni cadavere e stiamo registrando tutto. Per cui, se avete dubbi, vi invito a visitare la città di Bucha e gli altri centri abitati circostanti e vedere con i vostri occhi questo massacro, questo eccidio. Penso che tutti abbiano capito che alla propaganda russa non si può più credere". Lo ha detto il sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, in un'intervista a 'Zona Bianca' su Retequattro.