Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 50

Zelensky: o Mosca cerca la pace o lascerà la scena internazionale

"O la leadership russa cercherà la pace o, come risultato di questa guerra, la Russia lascerà per sempre la scena internazionale". Così Volodymyr Zelensky ringraziando i soldati ucraini nel suo messaggio video quotidiano. Il presidente ucraino ha anche detto che i russi stanno intensificando le loro attività sui fronti sud ed est per “vendicare le loro sconfitte”. Zelensky ha poi ringraziato Washington per i nuovi aiuti militari da 800 milioni di dollari e i presidenti di Polonia e delle Repubbliche baltiche per la visita a Kiev.