Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 52

La Russia agli Usa: stop invio armi a Kiev o conseguenze imprevedibili

La Russia ha inviato una serie di messaggi all'amministrazione statunitense, compresa una nota formale di protesta diplomatica, avvertendo che se Washington non pone fine all'invio di armi tecnologicamente avanzate all'Ucraina corre il rischio di "conseguenza imprevedibili". Secondo il Washington Post e il New York Times, che danno la notizia, la protesta di Mosca non ha suscitato particolari preoccupazioni alla Casa Bianca, ma ha indotto il Pentagono e i servizi segreti a domandarsi se le "conseguenze imprevedibili" citate possano includere il tentativo di colpire o sabotare le armi inviate all'Ucraina quando sono in transito su territorio della Nato.