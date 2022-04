Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 54

Ong Crimea: 150 bambini portati via con la forza da Mariupol

Una Ong della Crimea ha denunciato che i russi avrebbero portato via con la forza da Mariupol circa 150 bambini, 100 dei quali ricoverati in ospedale, la maggior parte strappata ai genitori. Lo ha affermato Olha Skrypnyk, capo del Gruppo per i diritti umani della Crimea, citata da Ukrinform. Secondo Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco della città portuale, la maggior parte dei bambini, che non sono orfani, è stata portata via senza i genitori.