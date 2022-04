Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 57

"L'offensiva russa su larga scala nel Donbass non è ancora iniziata".

Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Oleksiy Danilov, le recenti offensive della Russia nell'est dell'Ucraina sono state operazioni di "prova" per testare le difese dell'Ucraina ed è "solo una questione di tempo" prima che inizi una "cosiddetta offensiva su larga scala". Danilov ha anche messo in guardia dai rapporti che la battaglia del Donbass sarà l'ultima e la più decisiva, poiché la Russia ha ancora tempo per accumulare nuove risorse e riserve.