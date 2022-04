Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 58

I media russi hanno iniziato a dare le cifre delle vittime: oltre 13mila morti

Scrive Ukraina on line: "I media russi hanno iniziato a dare le cifre delle vittime: 13.414 uccisi, 7.000 considerati "dispersi. Il post è stato cancellato circa 5-10 minuti dopo la pubblicazione. E cosa significa "100 persone mancanti dell'equipaggio dell'incrociatore affondato"? È passata più di una settimana e non possono riconoscere i soldati come morti? "