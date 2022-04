Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 62

Blinken: "Prove evidenti che battaglia per Kiev è vinta"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che "la battaglia di Kiev è stata vinta" ma osservato che ci sono altre parti dell'Ucraina dove le forze russe “continuano a commettere atrocità” altrove. In un messaggio su Twitter, il capo della diplomazia statunitense, che è stato in visita in Ucraina con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, ha scritto: “Abbiamo visto persone per strada e prove evidenti che la battaglia per Kiev è stata vinta. Ma sappiamo che è in netto contrasto con altre parti dell'Ucraina, dove l'esercito russo continua a commettere atrocità”.