Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 64

Ministra degli esteri britannica: raddoppiare il sostegno a Kiev

La crisi in Ucraina deve essere il "catalizzatore del cambiamento", in modo da rivedere l'approccio dell'Occidente alla sicurezza internazionale. Lo ha affermato la ministra degli Esteri britannica Liz Truss, parlando alla Mansion House di Londra. Truss ha descritto Vladimir Putin come un presidente "senza alcun interesse per le norme internazionali" e ha invitato l'Occidente a "scavare in profondità" nelle sue scorte di armi. "Dobbiamo raddoppiare il nostro sostegno all'Ucraina. E dobbiamo anche portare avanti l'unità mostrata nella crisi" ha aggiunto Truss.