Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 65

Congresso Usa approva legge per accelerare invio di armi e forniture a Kiev

Dopo il Senato, anche la Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge che darà al presidente Joe Biden autorità più ampia per aiutare l'Ucraina. Il provvedimento, votato all'unanimità, ricalca quello risalente alla Seconda guerra mondiale, usato da Roosevelt per accelerare l’invio di armi e forniture agli alleati europei contro i nazisti. Con questa misura, approvata con 417 sì e 10 no, si rinuncia in linea di massima ad alcuni requisiti che in genere si applicano agli accordi di prestito e locazione per attrezzature e armi difensive, a condizione che tali "articoli siano destinati al governo ucraino o ai governi di altri paesi dell'Europa orientale colpiti dall'invasione russa dell'Ucraina". Ora si attende la firma del presidente Biden.