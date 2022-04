Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 67

Zelenzky: Resta molto da fare ma libereremo le città occupate

Le città occupate dai russi saranno liberate, anche se "c'è ancora molto lavoro da fare". Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky in un messaggio su Telegram. "Gli occupanti sono ancora sulla nostra terra e ancora non riconoscono l'apparente fallimento della loro cosiddetta operazione. Dobbiamo ancora combattere e dirigere tutti gli sforzi per cacciare gli occupanti. E lo faremo. L'Ucraina sarà libera ha scritto Zelensky, "Kherson, Nova Kakhovka, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne e tutte le altre città e comunità temporaneamente occupate in cui gli occupanti ora fingono di essere 'padroni' saranno liberate. La bandiera ucraina tornerà di diritto dove dovrebbe essere. E sarà il ritorno a una vita normale, che la Russia semplicemente non è in grado di fornire nemmeno sul proprio territorio".