Live - l'Eurovision Song Contest minuto per minuto

Apre la finale la Repubblica Ceca

Dominika, Benjamin e Casper, i We Are Domi, aprono la finale dell'edizione numero 66 dell'Eurovision Song Contest. La loro musica è stata descritta come electro-pop alternativo con accenni di indie. Ad oggi, hanno pubblicato 6 singoli, con ogni canzone che ha in comune la miscela di quei generi della band e la loro passione per la musica pop in generale. Dopo l'Eurovision, i We Are Domi saranno impegnati sui palchi dei club e dei circuiti dei festival in tutta Europa. L'esibizione è stata carica di emozione, ma eseguita perfettamente