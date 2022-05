Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 72

Zelensky: mancanza di accesso a cure e farmaci nelle zone occupate da Mosca

“La situazione dell'accesso ai servizi medici e ai farmaci nelle aree dell'Ucraina sotto controllo russo è catastrofica". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio notturno. Zelensky ha parlato in particolare di mancanza di cure per chi ha un tumore e di quasi totale irreperibilità di insulina per i diabetici. Il presidente ucraino ha anche affermato che sono circa 400 gli ospedali e le strutture mediche danneggiate dagli attacchi russi.