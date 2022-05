Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 75

Londra annuncia nuove sanzioni contro la Russia

Il governo britannico ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni commerciali contro Russia e Bielorussia per l'invasione dell'ucraina: in particolare ci saranno dazi più alti all'importazione dei metalli preziosi, come platino e palladio, e divieto di esportazione verso l'industria manifatturiera e pesante russa. "Questo pacchetto di sanzioni di vasta portata infliggerà ulteriori danni alla macchina da guerra russa", ha affermato il segretario di stato per il commercio internazionale Anne-Marie Trevelyan.