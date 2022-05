Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 80

Scholz: Germania non accetterà accordo di pace imposto da Mosca

l governo di Berlino non accetterà un accordo di pace imposto da Mosca all'Ucraina. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Non accetteremo alcuna pace imposta all'Ucraina", ha detto Scholz alla manifestazione elettorale del Partito socialdemocratico nel Nord Reno-Vestfalia, che si è tenuta prima delle elezioni nel Land. Scholz ha osservato che la pace sarà impossibile nel caso in cui la Russia annettesse una parte dei territori ucraini, aggiungendo che la pace può essere raggiunta "solo attraverso l'accordo, il consenso, un accordo tra Ucraina e Russia".