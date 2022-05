Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 81

L'ambasciatore russo a Washington: Mosca non “capitolerà” in Ucraina

Il capo della diplomazia di Mosca negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, citato dall'agenzia russa Ria Novosti, ha affermato che gli obiettivi di Vladimir Putin in Ucraina saranno "completamente raggiunti." Secondo Antonov gli Stati Uniti sono "sempre più coinvolti in un conflitto con le conseguenze più imprevedibili per le due potenze nucleari".