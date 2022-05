Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 83

Zelensky su Azovstal: "Abbiamo bisogno di eroi vivi"

"L'Ucraina ha bisogno di eroi vivi". Lo ha detto, commentando il salvataggio dei difensori di Mariupol il presidente Volodymyr Zelensky in un video. Dall'Azovstal da ieri sera è cominciata l'evacuazione dei militari che difendevano l'acciaieria. "L'82/ma giornata della nostra difesa - ha detto Zelensky - è stata difficile, ma come tutte le altre mira a salvare il nostro Paese e la nostra gente". Sulla situazione all'Azovstal, ha detto, "il nostro esercito ha avviato un'operazione per salvare i difensori di Mariupol. Speriamo di poter salvare la vita dei nostri ragazzi. Tra loro ci sono feriti gravi. Per riportarli a casa, il lavoro continua; serve tempo e delicatezza".