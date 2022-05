Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 83

Usa e Ue al lavoro per trasporto grano e mais fuori da Ucraina

L'amministrazioneB biden sta lavorando a stretto contatto con gli alleati europei per cercare di sviluppare e individuare rotte che consentano al grano e al mais ucraino di uscire dal paese. Allo studio ci sono varie opzioni per un trasporto via ferroviaria, marittima e aerea nella consapevolezza però che non c'è una bacchetta magica viste le difficoltà causate dalla guerra. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il tema sarà al centro della riunione ministeriale sulla sicurezza alimentare all'Onu, a cui parteciperà il segretario di stato Antony Blinken.