Kuleba: "Sarà la storia a curare quegli europei che si preoccupano di preservare la reputazione di Putin"

Il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, è convinto che sarà la storia a curare quegli europei che si preoccupano di preservare la reputazione di Vladimir Putin: "hanno una classica sindrome di dipendenza dalla Russia, è una malattia seria, molto grave. Intere fasce dell'intellighenzia europea soffrono di questa malattia, e la storia crudele è la loro unica cura". Il 13 maggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva dichiarato che il presidente francese Emmanuel Macron lo aveva esortato ad accettare alcune concessioni a Putin per "salvare la faccia". Zelenskyy ritiene che Putin non sarà in grado di salvarsi la faccia; piuttosto, il presidente russo deve affrontare un problema più difficile: salvare la Russia.