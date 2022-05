Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 87

Kiev: accordo internazionale per confiscare beni e proprietà russe per compensare i danni causati da Mosca durante la guerra

L'Ucraina invita i partner internazionali a firmare un accordo multilaterale che preveda la confisca dei beni e delle proprietà russe in altri Paesi per compensare i danni causati dalla Russia durante la guerra in Ucraina. "Invitiamo i Paesi partner a firmare un accordo multilaterale e a creare un meccanismo attraverso il quale ciascuno e tutti coloro che hanno sofferto per le azioni della Russia potranno ricevere un risarcimento per queste perdite" ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "Fondi e proprietà russe sotto la giurisdizione dei Paesi partner devono essere sequestrati o congelati, per poi essere confiscati e indirizzati a un fondo appositamente creato, dal quale tutte le vittime dell'aggressione russa possano ricevere un adeguato risarcimento". Secondo Kiev l'ammontare dei danni alle infrastrutture dell'Ucraina durante la guerra condotta dalla Russia ha raggiunto i 97,4 miliardi di dollari al 18 maggio.