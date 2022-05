Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 89

Zelensky a Johnson: Il nostro obiettivo è quello di aumentare le esportazioni, in particolare del grano

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in serata con il premier britannico Boris Johnson: lo ha detto lo stesso Zelensky in un video, secondo quanto riferisce l'agenzia ucraina Unian. Dopo averlo aggiornato "sulla situazione sul campo di battaglia", gli ha detto che "stiamo cercando modi per aumentare le nostre esportazioni, in particolare quelle di prodotti agricoli", ma anche che serve un aumento delle "importazioni di carburante in Ucraina". Nel suo video, il presidente ha ricordato che domani

partecipera' alle discussioni del Forum di Davos: "E' la piattaforma economica più influente del mondo, e l'Ucraina ha qualcosa da dire", ha detto. Zelensky ha ricordato che il suo calendario per la prossima settimana "prevede un gran numero di contatti a livello bilaterale con i rappresentanti di vari stati e organizzazioni internazionali. Il nostro Paese amplia le relazioni internazionali ogni settimana per cercare di porre fine alla guerra il prima possibile, cercando di ottenere tutte le possibili soluzioni utili per la nostra difesa".