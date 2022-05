Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 92

Regno Unito: l'aggressione russa non può essere condonata

La ministra degli esteri britannica, Liz Truss, sarà oggi in Bosnia ed Erzegovina dove terrà un discorso in cui inviterà gli alleati occidentali ad assicurare che la Russia non possa vincere in Ucraina: lo ha reso noto il Foreign Office. "L'aggressione russa non può essere condonata, deve essere affrontata con fermezza, dobbiamo assicurarci che l'Ucraina possa prevalere attraverso gli aiuti militari e le sanzioni, non possiamo sollevare il piede dall'acceleratore ora" si legge in un'anticipazione del discorso.