Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 96

In migliaia a Berlino per il concerto di beneficenza per l'Ucraina

Migliaia di persone, tra cui molti ucraini, al concerto di beneficenza tenuto a Berlino, alla Porta di Brandeburgo, e associato a una maratona televisiva. Il ricavato servirà per l'acquisto di attrezzature mediche per gli ospedali ucraini.