Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 97

Ue: Raggiunto l'accordo al vertice su embargo petrolio

Intesa notturna al vertice europeo sull'embargo al petrolio russo. I leader dei 27 riescono a salvare l'unità del Vecchio Continente di fronte al nemico moscovita con un escamotage che accontenta Viktor Orban e fornisce adeguate garanzie ai Paesi senza sbocco sul mare. L'intesa prevede un embargo immediato al petrolio che arriva dalla Russia all'Ue via mare, mentre rinvia lo stop al greggio trasportato attraverso l'oleodotto Druzhba. Budapest, ma anche Praga e Bratislava, hanno ottenuto per iscritto che in caso di misure ritorsive del Cremlino saranno aiutate dagli altri Paesi membri.