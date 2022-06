Berlino apre a tetto sul prezzo del gas. Usa e Gb: bandire l'oro russo

Michel: embargo oro sia efficace senza pesare su economie Ue

"È chiaro che si possa trovare uno strumento per un settore specifico e oggi e domani continueremo a parlarne, per poter arrivare a una decisione unanime". Lo ha detto Charles Michel, rispondendo a una domanda sull'embargo dell'oro russo annunciato da Joe Biden per twitter al G7 di Elmau. Michel ha però ribadito: "due giorni fa abbiamo deciso con 27 paesi in Ue che il nostro lavoro vada approfondito sulle sanzioni e che alcune cose vanno ancora chiarite, per evitare che diventiamo vittime collaterali delle sanzioni". "Le misure devono essere efficaci e bisogna tenere in considerazione quali effetti negativi si nascondano per noi".