Elezioni comunali 2022: i ballottaggi. Tutti gli aggiornamenti

Ballottaggi, seggi aperti in 65 Comuni

Urne aperte per i ballottaggi delle elezioni amministrative per i Comuni sopra i 15 mila abitanti che due settimane fa non hanno eletto il loro Sindaco al primo turno. I seggi restano aperti dalle ore 7 alle 23 e alla chiusura seguiranno immediatamente le operazioni di scrutinio: sarà eletto sindaco chi avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. La tornata riguarda 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Al voto anche 2 Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per la parità di voti tra i due candidati a sindaco più votati.