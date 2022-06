G7, secondo giorno. In mattinata Zelensky in videoconferenza

Oggi Zelensky parlerà al G7: l'Occidente ci dia più armi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interverrà questa mattina in videoconferenza alla seconda giornata del G7 in corso al castello di Elmau, ai piedi delle Alpi Bavaresi. Zelensky, è facile prevedere, tornerà a insistere sull'importanza della fornitura di armi e sulla richiesta d'inasprimento delle sanzioni occidentali contro Mosca. L'intervento del leader ucraino, che domani parteciperà anche al vertice Nato a Madrid, avviene in un momento in cui all'indignazione dell'occidente per quanto sta accadendo quotidianamente nel Dombass, si aggiunge anche quella per l'attacco missilistico di ieri mattina effettuato ai russi contro Kiev, un atto definito "barbaro" dal presidente americano Joe Biden.

"Un uomo è stato ucciso, aveva solo 37 anni. Ci sono diverse ferite, tra cui una bambina di nome Genya, ha 7 anni ed è la figlia del defunto. Ferita anche sua madre. È una cittadina russa. Niente l'ha minacciata nel nostro stato, era al sicuro fino a quando la Russia non ha deciso che ogni cosa qui è per lei ostile" ha detto Zelensky in un videomessaggio serale. "I leader del G7 insieme - ha proseguito il presidente - hanno un potenziale sufficiente per fermare l'aggressione russa. Ma questo sarà possibile solo quando avremo tutto ciò che chiediamo e nel tempo necessario: armi, sostegno finanziario e sanzioni contro la Russia".