Live da Bruxelles: riunione dei Leader dell'Ue e dei Balcani occidentali

Michel: “Rinvigorire il processo di allargamento nella Regione”

Il vertice dei Balcani Occidentali "è un momento importante" per "rinvigorire il processo" di allargamento nella Regione, per "mandare un segnale chiaro". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, entrando al vertice Ue-Balcani Occidentali. "ci sono discussioni in corso in Bulgaria, stiamo seguendo da vicino la situazione", ha aggiunto Michel, sottolineando l'impegno dell'Ue per superare lo stallo nell'avvio dei negoziati di adesione di Albania e Macedonia del Nord, bloccato finora dal veto di Sofia per una disputa identitaria con Skopje. Al vaglio delle autorità bulgare è una proposta della presidenza francese del consiglio dell'Ue, con cui, spiega ancora il capo del Consiglio europeo, si punta a far cadere l'opposizione della Bulgaria e far avanzare così i dossier di Macedonia del Nord e Albania, "in cima alla priorità dell'Ue", ha concluso Michel.