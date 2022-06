Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: 108

Zelensky: Mondo non distolga attenzione da ciò che sta accadendo

"Ora è il momento in cui tutti gli ucraini devono essere uno: una nazione che sta lottando e non permette al mondo di distogliere la sua attenzione da ciò che sta accadendo sul campo di battaglia in Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video discorso serale. "Abbiamo già iniziato la ricostruzione nei territori liberati", ha spiegato. "Naturalmente, cambieremo molto nelle nostre vite dopo questa guerra. Ed è positivo che il mondo sia interessato ai dettagli, vogliono unirsi, stanno

pensando a come trovare opportunità per lavorare per l'Ucraina dopo la nostra vittoria", ha proseguito. "Ma la battaglia è ancora in corso. E proprio ora, in queste difficilissime battaglie, si decide quando sarà il 'dopo'".