Cnn: incontri Usa-Ue-Gb con focus su piano italiano

Dirigenti statunitensi si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per il cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo negoziato. Lo dice la Cnn citando varie fonti: tra i temi in discussione ci sarebbe stato il piano in quattro punti proposto dall'Italia il mese scorso. a conoscenza dei colloqui.