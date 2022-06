Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 102

Min difesa ucraina Reznikov: "La guerra è cambiata, ora servono armi più pesanti"

Il ministro della Difesa ucraino, Olexsiy Reznikov, in un discorso al forum Globsec-2022 di Bratislava ha dichiarato che le forze ucraine "hanno bisogno di armi pesanti, in particolare lanciarazzi multipli, così come altra artiglieria, carriarmati, sistemi antinave, droni e difese aeree e missilistiche". "La situazione ora sta cambiando lentamente" ha proseguito Reznikov, "nei primi mesi di guerra ci siamo concentrati sull'ottenere armi anticarro e antiaeree portatili, ora la la natura della guerra è cambiata e ci servono più armi pesanti". "Nella regione di Kherson la Russia sta costruendo una difesa organizzata in profondità", ha detto ancora Reznikov.