Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 104

Zelensky: "Grati a Gran Bretagna per aver compreso le nostre richieste"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il Regno Unito sta fornendo a Kiev le armi di cui ha bisogno per combattere la guerra con la Russia e ha ringraziato il primo ministro Boris Johnson per la sua "piena" comprensione dei bisogni di Kiev. La Gran Bretagna ha dichiarato lunedì che, in coordinamento con gli Stati Uniti, fornirà all'Ucraina sistemi missilistici a lancio multiplo in grado di colpire obiettivi fino a 80 chilometri di distanza, come parte di un nuovo aiuto militare britannico all'Ucraina. "Sono grato al primo ministro Boris Johnson per aver compreso appieno le nostre richieste e per essere pronto a fornire all'Ucraina le armi di cui ha così tanto bisogno per proteggere la vita del nostro popolo", ha detto Zelensky nel suo discorso.