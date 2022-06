Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 105

Merkel: Sulla Russia non ho niente di cui scusarmi

L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha difeso la sua politica nei confronti della Russia e ha ribadito di "non avere nulla di cui scusarsi". "La diplomazia non è sbagliata solo perché non ha funzionato", ha ricordato, nella sua prima intervista da quando ha lasciato il potere. Tra i riferimenti citati, il suo sostegno alle sanzioni economiche contro Mosca in seguito all'annessione della Crimea nel 2014 e gli sforzi messi in campo insieme alla Francia per tenere in vita il processo di pace di Minsk. "Non devo incolpare me stessa per non aver provato abbastanza. Non vedo ragioni per dire 'era sbagliato' ed e' per questo che non ho nulla di cui scusarmi".