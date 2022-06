Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 109

Kiev: la Rolls Royce ha donato 2 generatori elettrici ad ospedali

La società (ora tedesca) Rolls Royce, ha fornito due maxi generatori elettrici all'Ucraina. Ad annunciarlo, il Ministero della Salute di Kiev: “Uno di questi generatori - così il dicastero in un comunicato - è in grado di fornire corrente non solo ad un edificio, ma di tutti gli edifici se si tratta ad esempio di un grande ospedale regionale”. I generatori sarebbero già stati inviati alle strutture sanitarie. "Uno di loro è stato consegnato all'ospedale regionale di Kiev, e l'altro si occuperà del funzionamento della struttura di emergenza, a Mykolaiv". Il Ministero della Salute ucraino ha ringraziato "la Rolls Royce e la società partner italiana, Perin, come fornitori di aiuti".