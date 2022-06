Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 110

Media tedeschi: Mezzi corazzati Marder pronti, ma manca l'ok di Berlino all'invio

I primi mezzi corazzati “Marder” sono già pronti, ma manca il via libera del governo tedesco alla fornitura di questi mezzi di fanteria all'Ucraina: lo ha affermato il produttore, Diarmi Rheinmetall, citato dal quotidiano tedesco Bild. L'amministratore delegato della Rheinmetall, Armin Papperger, ha detto a Bild che “l'azienda sta riparando circa 100 veicoli Marder e che alcuni di questi sono già utilizzabili, tuttavia - sottolinea Papperger - spetta a Berlino decidere dove spedirli”. Sulla questione era intervenuto ieri sera anche l'ambasciatore ucraino in Germania, Andriy Melnyk, che su Twitter ha tuonato: "Perché rifiutate all'esercito ucraino questi Marder, mentre l'Ucraina sta sanguinando nel Donbass davanti ai vostri occhi?" Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ricorda il Kyiv Independent, è stato accusato di aver bloccato le forniture di armi all'Ucraina e non una sola arma pesante è stata fornita finora dalla Germania a Kiev.