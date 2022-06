Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 111

Casa Bianca: Non interferiamo con adesione dibattito Ue

Gli Stati Uniti non intendono interferire nel dibattito sulla richiesta di adesione accelerata dell'Ucraina all'Ue. Lo ha affermato in conferenza stampa la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. "Non spetta a noi decidere. Non facciamo parte dell'Ue, dell'Unione Europea", ha detto Jean-Pierre rispondendo a una domanda in proposito, "spetta ai membri decidere, non interferiremo con qualcosa con cui non abbiamo nulla a che fare". Jean-Pierre ha aggiunto che gli Stati Uniti sperano che la via d'uscita dalla

crisi in Ucraina siano i negoziati ma che al momento non vedono la disponibilità della Federazione Russa.