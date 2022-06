Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 115

Il segretario alla Difesa Usa Austin incontra omologhi dei Paesi baltici

Il segretario alla Difesa americano ha incontrato a Bruxelles gli omologhi di Estonia, Lettonia e Lituania per discutere dell'invasione e dell'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia e dei preparativi per l'imminente vertice Nato a Madrid. Lo si legge in una nota del dipartimento della Difesa Usa. Le parti - viene spiegato - hanno avuto una discussione dettagliata sulla posizione di deterrenza e difesa della Nato sul suo fianco orientale. Il segretario Austin ha ringraziato i ministri per il loro impegno ad aumentare le capacità di difesa del Baltico.