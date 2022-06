Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 118

Kiev contro l'italiana Danieli: "Fa affari con Mosca"

Duro attacco del Ministero della Difesa ucraino al colosso italiano Danieli. "Dopo quattro mesi di guerra su larga scala, Danieli collabora ancora con stabilimenti russi, fornendo attrezzature per la produzione di sottomarini nucleari e corazzature per carri armati" si legge in un tweet del dicastero di Kiev, "Sostenere il complesso militare russo va contro considerazioni legali e morali". Officine Meccaniche Danieli è una multinazionale con sede a Buttrio (Udine) ed è uno dei leader a livello mondiale nella produzione di impianti siderurgici, in particolare per il settore dei prodotti lunghi, del cui mercato mondiale detiene oltre il 90% di quota. La Danieli ha legami con Mosca dal 1983.