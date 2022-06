Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 119

Zelensky: "L'Ue adotti rapidamente settimo pacchetto di sanzioni"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto video-messaggio al termine della giornata, ha affermato che il settimo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia deve essere approvato il prima possibile. "In tutti i negoziati con i partner stranieri, sottolineo costantemente che il settimo pacchetto di sanzioni è necessario il prima possibile. La Russia deve sentire la crescente pressione per la guerra e la sua aggressiva politica anti-europea", ha affermato il leader ucraino, ricordando le nuove minacce russe alla Lituania e le pressioni energetiche su alcuni paesi europei con il taglio delle forniture di gas. Secondo alcuni media internazionali l'Ue sta valutando l'imposizione di sanzioni sull'oro russo come parte del prossimo pacchetto di misure restrittive contro Mosca.