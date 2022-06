Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 120

Johnson: "Lo slancio di Mosca rallenterà nei prossimi mesi"



L'intelligence britannica prevede che lo slancio offensivo della Russia in in Ucraina rallenterà nei prossimi mesi. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson, riporta il Guardian. "Il nostro servizio di intelligence ritiene che nei prossimi mesi la Russia potrebbe arrivare a un punto in cui non ci sarà più alcuno slancio in avanti perché ha esaurito le sue risorse", ha detto Johnson a un gruppo di media europei. "Allora dobbiamo aiutare gli ucraini a invertire la dinamica. Discuterò di questo al vertice del G7 in Germania", ha aggiunto.