Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 121

Rutte: "Il Price cap non mi convince, Draghi mostri che funziona"

"Io non sono ancora convinto, ma non sono ideologicamente contrario" al price cap, quindi "se qualcuno, Mario Draghi ad esempio, mi porta delle prove" che la "misura può funzionare, possiamo vedere". Lo ha detto il premier olandese Mark rutte parlando a margine del Consiglio europeo. Sulla possibilità di un vertice Ue straordinario sull'energia Rutte ha sottolineato: "non penso abbia molto senso ora, ma nessuno sa" cosa può accadere. Non capisco cosa possa ottenere un vertice sull'energia ora", ha continuato Rutte prima di soffermarsi sul tetto al prezzo del gas: "Ora stiamo valutando gli aspetti positivi e quelli negativi del price cap. Il tema non è essere contro o a favore della misura, io non sono contrario per ideologia. Se qualcuno mi porta le prove e mi dice: Ecco, potrebbe funzionare. Allora sono a favore. Ma tutte le prove che visto finora mi dicono che non funziona", ha spiegato.