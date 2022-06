Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 125

Johnson invita scienziati russi a disertare nel Regno Unito

Il premier britannico Boris Johnson ha invitato gli scienziati russi ad abbandonare il loro paese e trasferirsi nel Regno Unito. Parlando al vertice G7 di Elmau in Germania Johnson ha affermato che ricercatori “che non si sentono più al sicuro in Russia dovrebbero far domanda per trasferirsi in un paese che dà valore all'apertura, alla libertà e alla ricerca della conoscenza”. Il Primo ministro ha anche annunciato ulteriori stanziamenti e accordi di partenariato che permettano a ricercatori ucraini - il cui lavoro è stato colpito dalla guerra - di continuare la propria attività in Gran Bretagna. Le misure potrebbero portare circa 130 scienziati ucraini nel Regno.