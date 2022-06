Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 126

Zelensky: Finora 2.811 missili da terrore russo

“Da stasera, il numero totale di missili russi che hanno colpito le nostre città è già 2.811. Quante altre bombe aeree, quanti proiettili di artiglieria? Oggi, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è levato in piedi e ha onorato la memoria di tutti gli ucraini uccisi. I membri della delegazione russa hanno guardato indietro tutti i presenti nella sala del consiglio e hanno deciso di alzarsi in piedi, solo per non sembrare dei veri e propri assassini. Ma tutti sanno che è il terrore russo che sta uccidendo persone innocenti in questa guerra contro il popolo ucraino”. Così Volodymir Zelensky nel consueto video serale. Il Presidente ucraino ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di dichiarare la Russia un paese terrorista e di riconoscere l'attacco contro il centro commerciale di Kremenchuk come un'azione terroristica. Il missile che ha colpito la struttura infatti - sottolinea mostrando delle immagini - è stato lanciato di proposito dai russi. Volevano uccidere più persone possibile in una cittadina pacifica. Le autorità ucraine hanno tutti i nomi di coloro che hanno deciso di lanciare l'attacco".