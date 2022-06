Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 128

Zelensky: Il ritiro russo dall'Isola dei Serpenti cambia lo scenario nel Mar Nero

"L'isola dei serpenti è un punto strategico" e il ritiro dei russi "cambia in modo significativo la situazione nel Mar Nero". Così il presidente ucraino Zelensky nel suo briefing notturno. Questo ritiro, "non garantisce ancora la sicurezza, non garantisce ancora che il nemico non tornerà. Ma limita già in modo significativo le azioni degli occupanti. Passo dopo passo li scacceremo dal nostro mare, dalla nostra terra e dal nostro cielo", ha sottolineato.