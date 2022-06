Maturità, si comincia: la prima prova di italiano per oltre 500mila studenti

Il ministro Bianchi: "L'esame va vissuto con entusiasmo"

"L'Esame di Stato è un importante momento di passaggio, va vissuto con entusiasmo. Siamo al vostro fianco. Abbiate fiducia nelle vostre capacità", ha detto il ministro dell'Istruzione Bianchi agli studenti, ricordando che "la Maturità non è un test" sulle materie studiate, "ma una valutazione complessiva su un percorso svolto e su come i ragazzi sono cresciuti in questo periodo. E' più importante non tanto che i ragazzi diano conto di aver studiato quell'autore o quel tema, ma che siano capaci di argomentare, con un uso della parola appropriato e responsabile e che sappiano svolgere una riflessione articolata".

