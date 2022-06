Seconda giornata del Consiglio Europeo, il confronto tra i leader sul prezzo del gas

Lussemburgo, ieri decisione storica, ma non è un assegno in bianco

Ieri è stata una decisione storica. Voglio solo ricordarvi che qualche settimana fa, quando abbiamo parlato dello status di candidato per l'Ucraina, non eravamo sicuri che saremmo riusciti a trovare l'accordo. Sono felice che siamo stati in grado di mostrare finalmente all'Ucraina un sostegno morale molto forte, perché il candidato non significa adesione come membro ma mostra che è una strada e non un assegno in bianco". Lo ha detto il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel, al suo arrivo alla seconda giornata del Consiglio europeo. "Ci sono anche compiti a casa da fare. E questo è anche il motivo per cui la discussione sulla Bosnia Erzegovina hanno impiegato così tanto tempo, perché hanno ancora molti compiti da fare", ha aggiunto.